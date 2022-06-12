Валентина Шевченко рассказала, почему не исполнила традиционный танец после победы

Чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентина Шевченко (23-3) сообщила, что в поединке с Таилой Сантос (19-2) на UFC 275 травмировала ногу, поэтому не рискнула исполнять танец после победы.

«Во время подготовки к бою я повредила ногу, — отметила Шевченко на пресс-конференции после турнира. — Сотрудники UFC еженедельно работали над тем, чтобы восстановить мою ногу.

Тем не менее, в этом бою после нескольких ударов ногой я почувствовала, что травмировалась. Поэтому я не смогла исполнить танец. Надеюсь, что ничего серьезного с ногой не произошло, и в скором времени я смогу вернуться».

Шевченко победила Сантос раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46) 12-го июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.