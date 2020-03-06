Петр Ян получил контракт на бой с Мораесом, но пока не подписал его

Российский боец Петр Ян (14-1) из клуба «Архангел Михаил» свой следующий бой проведет против бразильца Марлона Мораеса (23-6-1). Предполагается, что поединок станет главным событием турнира UFC, который запланирован на 13 июня в Казахстане.

Бойцы уже получили контракты, однако пока ни одна из сторон еще не поставила на них подпись, поэтому менеджмент UFC не анонсирует эту встречу, сообщает пресс-служба RCC.

«Мы уже получили контракт на бой. Думаю, что Мораес тоже. Утрясаем формальности, и, я думаю, что в ближайшее время UFC официально объявит наш бой, — сказал Петр Ян. — Бой с Мораесом будет 5-раундовым и возглавит турнир. Это заявка на победу. Уверен, что наш поединок будет очень зрелищным».

Марлон Мораес занимает первую строчку рейтинга UFC в легчайшем весе, Петр Ян — третий. Свой первый бой в UFC 26-летний россиянин провел в июне 2018 года против японца Теруто Ишихары. Всего в американском промоушене у него шесть поединков (6-0).