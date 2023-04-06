Петр Ян показал, как проходит реабилитацию после поражения от Двалишвили

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян показал, как проходит его реабилитация после боя с Мерабом Двалишвили.

Фото Соцсети

«Реабилитация идет полным ходом. Огромное спасибо Игорю Алексеевичу Алтушкину», — написал Ян в соцсетях.

В главном событии турнира UFC Fight Night 221, который проходил в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе, Ян единогласным решением судей уступил Двалишвили. Позже стало известно, что Ян выходил на бой с травмой.

Всего на счету Яна 16 побед и 5 поражений.