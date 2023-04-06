«Чибис» сразится с «Тандовским» на турнире TOP DOG 20

7-го мая в Vegas City Hall состоится турнир по кулачным боям TOP DOG 20.

В главном бою вечера бывший претендент на чемпионский перстень Николай «Чибис» Чибисов встретится с бывшим временным чемпионом в легком весе Исой «Тандовским» Исаевым. В активе обоих бойцов 5 побед при 2 поражениях в боях на голых кулаках.

В со-главном бою Чемпион лиги Денис Погодин (4-0) будет защищать титул в бою против Исы «Палача» Бегаева (4-0).

В третьем поединке сойдутся чемпион в легком весе Кантемир Калажоков (4-0) и Алексей «Мельник» Мельников (7-4).