Российский боец UFC Петр Ян поблагодарил свою команду, которая помогла ему победить на турнире на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, который состоялся в минувшие выходные.

— Эта была сумасшедшая неделя! Мощная команда — пацаны, спасибо, что рядом. Муха даже подлететь не может, когда вы рядом, — написал Ян в Instagram. — Помятые после боя — а на душе каи?ф. Проделана огромная работа.

Ян победил бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал пояс UFC в легчайшем весе, который ранее освободил Генри Сехудо.