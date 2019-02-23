Петр Ян победил Джона Додсона на турнире UFC в Праге

Российский боец легчайшего веса (до 61,2 кг) Петр Ян победил единогласным решением судей американца Джона Додсона на турнире UFC Fight Night 145 в Праге.

Теперь на счету 26-летнего Яна 12 побед и одно поражение. У 34-летнего Додсона - 20 побед и 11 поражений.

Ян дебютировал в UFC 23 июня 2018 года, нокаутировав японца Таруто Ишихару. 15 сентября 2018-го российский спортсмен победил по очкам корейца Джин Су Сона, а 29 декабря одолел бразильца Дугласа Силву де Андраде (остановка поединка после второго раунда по решению врача).

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