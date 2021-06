Шон О'Мэлли мечтает подраться в России против Петра Яна

Звезда UFC Шон О’Мэлли заявил, что мечтает провести поединок против бывшего чемпиона промоушена в легчайшем весе Петра Яна в России.

«Я хочу побить Петра Яна в России. Это моя мечта», – написал О’Мэлли в своем Twitter.

I want to beat up Peter in Russia. This is my dream.