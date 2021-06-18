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Шон О'Мэлли мечтает подраться в России против Петра Яна

14:15

Звезда UFC Шон О’Мэлли заявил, что мечтает провести поединок против бывшего чемпиона промоушена в легчайшем весе Петра Яна в России.

«Я хочу побить Петра Яна в России. Это моя мечта», – написал О’Мэлли в своем Twitter.

 

В последнем поединке О’Мэлли победил Томаса Алмейду нокаутом в третьем раунде. Следующий поединок 26-летний американец проведет 10 июля против Луиса Смолки на UFC 264.

 

Дополнительная информация:

https://twitter.com/SugaSeanMMA/status/1405661935773782027

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