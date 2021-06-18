Шон О'Мэлли мечтает подраться в России против Петра Яна
14:15
Звезда UFC Шон О’Мэлли заявил, что мечтает провести поединок против бывшего чемпиона промоушена в легчайшем весе Петра Яна в России.
«Я хочу побить Петра Яна в России. Это моя мечта», – написал О’Мэлли в своем Twitter.
I want to beat up Peter in Russia. This is my dream.– Sean O'Malley (@SugaSeanMMA) June 17, 2021
В последнем поединке О’Мэлли победил Томаса Алмейду нокаутом в третьем раунде. Следующий поединок 26-летний американец проведет 10 июля против Луиса Смолки на UFC 264.
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