Петр Ян — о том, почему пропал из медиа: «Полюбил тишину, кайфую, занимаюсь английским»

Российский боец бывший чемпион UFC в легком весе Петр Ян объяснил, почему пропал из медиапространства.

«Стратегия ли это давления на Шона О'Мэлли? Нет никакой стратегии давления. Сейчас ощущаю себя немного по-другому, я полюбил тишину, и мне реально кайфово. Я подсфокусировался, абстрагировался, занимаюсь английским. Мне очень комфортно. Сейчас такое время, когда надо делать», — сказал в интервью «Комсомольской правде» Ян.

22 октября Ян проведет поединок против американца Шона О'Мэлли (15-1) на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Бой против О'Мэлли станет для россиянина первым с 9 апреля 2022 года — тогда он уступил Алджамейну Стерлингу в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Стерлинг одержал победу раздельным решением судей.