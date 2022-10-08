Дата боя и соперник Федора Емельяненко будут объявлены 18 ноября

Дата боя и соперник российского бойца Bellator Федора Емельяненко станут известны 18 ноября — объявление последует во время турнира Bellator 288 в Чикаго. Об этом 46-летний Емельяненко рассказал «СЭ».

— Что с вашим боем в Bellator?

— Дата, место и соперник будут озвучены на бое Вадима в Чикаго (18 ноября Вадим Немков будет защищать титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе в поединке с Кори Андерсоном. — Прим. «СЭ»). А что касается соперника, то пока мы обсуждаем чемпиона — Райана Бейдера. Я так понимаю, с ним ведутся переговоры. Но он что-то никак не решится. Последний бой хочется провести с чемпионом.

— Что же не решается?

— Не знаю, не могу сказать. Но пока запланирована перспектива нашего боя.

— Я так понимаю, это первая половина следующего года — ближе к началу?

— Наверное, да — ближе к началу года.

— А если не с Бейдером, то с Андерсоном Силвой — вас бы устроил такой вариант? Это имя фигурировало в СМИ.

— Насколько я знаю, несколько месяцев назад был разговор с Андерсоном, но он отказался. Задавали ему этот вопрос, Скотт [Кокер] разговаривал, но — нет.