Петр Ян о спарринге с Макгрегором: «Опыта в боксе у меня больше. Это 100%»

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в интервью «СЭ» выразил мнение, что опыта в боксе у него однозначно больше, чем у бывшего чемпиона UFC в полулегком и легком весах Конора Макгрегора. Ранее Макгрегор предложил Яну приехать в Дублин и провести боксерский спарринг.

— Обычно Конор Макгрегор не предлагает кому-либо спарринги. Вы стали исключением. С чем это связано?

— С тем, что Конор понимает, кто сегодня выигрывает, на ком акцентировано внимание журналистов и так далее. Он знает все это дело, а еще захотел напомнить о себе. Также он понимает, что я умею боксировать. Его эго говорит, что он может побить всех. А я просто ему ответил: «Давай не болтай. Давай сделаем это».

— В каких аспектах бокса вы превосходите Конора?

— Я боксом занимался достаточно долго. Я понимаю, о чем говорю. Превосхожу ли я его в чем-либо — показал бы бой. А так, конечно, у меня больше опыта в этом, чем у него. Сто процентов это так.

— Ваш тренер по боксу — ирландец Джон Хатчинсон. Как он отреагировал на идею проведения спарринга или реального боя с Конором Макгрегором?

— Он как всегда заряжен. Конор ему тоже писал. Он написал, что все положительно в этом русле. Мы всегда готовы ехать, биться, воевать, драться, отстаивать свои позиции. Поэтому не нужно нас уговаривать.

— Он за эту идею?

— Он всегда за. Он же гангстер (улыбается).