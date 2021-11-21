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Боец Штырков: «Федор Емельяненко еще может посоперничать с топами»

11:31
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков прокомментировал победу Федора Емельяненко над Тимоти Джонсоном из США на турнире Bellator 269 в Москве.

«Можно говорить, что соперник не топовый, но в любом случае, такая доминирующая победа не оставляет шансов думать, что было бы дальше, — заявил боец «Газете.Ru». - Неважно, топ ты или нет: когда тебя так уничтожают, не имеет значения, какого ты уровня.

Нет смысла рассуждать, повезло Федору или нет. Многие же удивлялись перед боем, что Федор выбрал именно Джонсона в оппоненты — мог полегче кого-то найти, меньших габаритов. Но справился отлично, очень удивил.

К нему вернулась скорость рук, которая всегда выделяла Федора в супертяжах. Хладнокровия у него всегда было не отнять, он очень здорово отработал поединок. После таких боев кажется, что все еще впереди. Каков контраст: настолько легко он победил достаточно хорошего бойца, что возникают мысли, что он и с топами мог бы еще посоперничать немного".

Напомним, что Емельяненко 23 октября нокаутировал американского бойца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269 в Москве. Всего он провел 47 боев, из которых 16 закончились нокаутом соперника.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/11/21/n_16891285.shtml

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Роман Шишов все материалы автора
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