Петр Ян рассказал о своем отношении к Александру Емельяненко

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в интервью «СЭ» поделился мнением насчет боя между Александром Емельяненко и Марсио Сантосом, который состоится 27 ноября на турнире Fight Nights в Сыктывкаре.

— Ваше отношение к личности Александра Емельяненко?

— Мое отношение к Александру Емельяненко... Опять же, например, как к человеку я отношусь к нему спокойно. Я его лично не знаю. По ситуациям, которые у него были, я лично отношусь негативно, потому что это неправильно — такие случаи, такие резонансные моменты... Как спортсмен он хорошо выступал раньше. Были времена, когда они [Александр и Федор Емельяненко] гремели, когда они были популярны и известны, много людей смотрели их поединки.

— Вас впечатляет его скорость рук? Вы как никак боксер.

— Меня не впечатляет. Скорость рук... Тут все в совокупности должно быть у бойца, боксера — руки, ноги, передвижения, мышление и так далее. Мы же не видели Александра в боях по боксу. С кем он боксировал? С Михаилом Кокляевым? Это не показатель, он [Кокляев] не боксер.

— 27 ноября Александр Емельяненко проведет бой. Будете смотреть?

— Он же выходит на замену Вячеславу Василевскому?

— Все верно. Соперник — средневес Марсио Сантос, который в этом году дрался с Александром Шлеменко.

— Я думаю, если будет возможность, я посмотрю этот поединок. Мне кажется, что Александр находится не в лучшей форме. Мне кажется, что он не готовился и принял этот поединок из-за финансовой составляющей. Бразилец [Марсио Сантос] готовился, тренируется в Дагестане. Я думаю, что они все прекрасно понимают, что для Александра это не станет легкой прогулкой. Может и проиграть.

Если Александр не готовился, то, конечно же, я считаю, что бразилец должен победить. Если он готовился к Вячеславу Василевскому, и тут бой отменили за 9 дней... Вероятно, Александр рассчитывает на какой-то один встречный удар.