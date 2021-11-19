В Fight Nights планируют продолжить сотрудничество с Василевским

Промоушен AMC Fight Nights планирует продолжать сотрудничество с Вячеславом Василевским, несмотря на то что тот снялся с боя с Марсио Сантоса, возможно, без уважительной причины.

Бой между Василевским и Сантосом должен был состояться 27 ноября на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре. Однако российский боец снялся с поединка по причине болезни. По мнению Гаджиева, Василевский «заболел воспалением хитрости». Вместо Василевского бой с Сантосом проведет Александр Емельяненко.

— Если ты болел, то ты должен был нас к этому подготовить, — пояснил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в интервью «СЭ». — Он не пришел на интервью, и мы оттуда и узнали, что он заболел. При этом он вчера опубликовал видео... Конечно, мы за ним с градусником не ходим. Но ты сообщаешь, что ты болен, а в это же время выставляешь в социальную сеть видео, где сидишь здоровый, как огурчик, блогерствуешь и так далее. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Отсюда мои предположения, что Слава меньше болен, чем может показаться.

— Будете ли продолжать сотрудничество с Василевским?

— Конечно. У него два боя по контракту, насколько я помню. Пусть дерется, пусть отрабатывает контракт. Какие проблемы? Я это в личную плоскость вообще не перевожу.