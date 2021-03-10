Петр Ян: «Нейт Диаз сказал мне, что Стерлинг поступил, как сучка»

Бывший чемпион в легчайшем весе UFC Петр Ян рассказал о встрече с Нейтом Диазом.

«Мы приехали в Лос-Анжелес, у нас отсюда будет вылет. Геннадий Головкин проживает здесь, мы поддерживаем связь, встретились пожарить мясо, пообщаться. Гена дал хорошие советы. А по поводу Нейта Диаза — мы встретились абсолютно случайно.

Петр Ян и Нейт Диаз. Фото Instagram

Мы были в одном заведении и на парковке встретились, стояли и разговаривали, ехал Нейт Диаз с ребятами, увидел нас и остановился. Поговорили, сфотографировались, разъехались. Нейт сказал, что я побил Стерлинга, и он поступил, как сучка», — сказал Ян в интервью ESPN.

Ян проиграл титул Алджамейну Стерлингу дисквалификацией, нанеся запрещенный удар коленом. Нейт Диаз провел последний бой в ноябре 2019-го, проиграв Хорхе Масвидалю техническим нокаутом.