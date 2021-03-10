Петр Ян о Стерлинге: «Фейкмастер»
20:30
Российский боец ММА Петр Ян опубликовал в Twitter коллаж, посвященный его бывшему сопернику американцу Алджамейну Стерлингу.
Fakemaster pic.twitter.com/x49IDCv057— Petr «No Mercy» Yan (@PetrYanUFC) March 10, 2021
«Фейкмастер», — говорится в сообщении. На картинке Стерлинг надевает «грустную маску», получая чемпионский пояс.
7 марта Ян проиграл титул Стерлингу дисквалификацией, нанеся запрещенный удар коленом в голову.
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