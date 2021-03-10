Хавьер Мендес не уверен, что Махачев будет драться с Фергюсоном уже в следующем бою

Тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес поделился мнением о том, кто может стать следующим соперником дагестанца. 7 марта 29-летний россиянин победил Дрю Добера удушающим приемом.

«Ислам провел идеальный бой с точки зрения плана, жаль, что Хабиб не слушал меня так же внимательно в своих боях. Ислам сразу же обратился к Плану Отца, а Хабиб любил перебарщивать со стойкой — и с Конором и с Яквинтой, и с Майклом Джонсом лишнее время застоялся на ногах. Ислам же сделал все четко.



Я не уверен, что Тони будет следующим. Насколько мы знаем, Фергюсон хочет драться побыстрее, и здесь мы сроками можем не совпасть. Есть для нас Оливейра, есть Рафаэль Дос Аньос. Рафаэль — самый логичный вариант с учетом, что этот бой для нас уже делали.



Работа Хабиба в углу? Он не дал сказать мне ни слова! (Смеется.) Я пытаюсь что-то вставить, а он: «Ла-ла-ла» и так далее. Мне приходилось дожидаться коротких передышек его и самому тараторить, чтобы успеть что-то сказать: «Ислам, в стойке остаемся на дальней дистанции, но не забывай про План Отца». Но Хабиб очень хороший подсказчик, он огромный, гигантский актив для команды", — сказал Мендес в интервью The Schmo.