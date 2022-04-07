Чимаев — об Усмане и Эдвардсе: «Я размажу их обоих за один вечер. Все знают, что я уже чемпион»

Непобежденный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о своих титульных амбициях.

«Все смотрят мои бои и ждут их. Именно поэтому, как и всегда, все хотят видеть мой бой больше, чем другие бои. Я — король, — сказал Чимаев на медиа-дне UFC 273. — Я уже чемпион. Этот парень (Камару Усман — Прим. «СЭ») не хочет драться со мной. Он идет и делает операцию, потом хочет с кем-то побоксировать. Он может вылечить руку и потом заниматься чем захочет. Я не знаю. А другие парни из топ-10 всегда ищут оправдания. Я готов. Все знают, что я чемпион».

«Если они организуют бой Камару Усман — Леон Эдвардс, разве он будет кого-то волновать? Я так не думаю. Дана Уайт (президент UFC — Прим. «СЭ») хочет устроить наш бой. Никто не знает Леона Эдвардса. Усман такой же. Никто не хочет следить за ними. Все хотят увидеть, как я размажу их обоих. Если они дадут обоих этих парней, я размажу их за один вечер!».

В следующем поединке, который состоится в ночь на 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Чимаев встретится с экс-претендентом на титул UFC в полусреднем весе Гилбертом Бернсом.

На счету Чимаева 10 побед и 0 поражений, у Бернса — 20 побед и 4 поражения.