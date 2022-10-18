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Петр Ян: «Не думаю, что бой с О'Мэлли пройдет только в стойке»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-3) считает, что Шон О'Мэлли (16-3) — это боец не его уровня.

«Я не считаю, что мы на одном уровне, — сказал Ян в интервью на The MMA Hour. — Я считаю, что я лучше него во всех аспектах. Не думаю, что бой будет проходить только в стойке, но даже в ударке он не обладает какими-то способностями, которые я не могу решить. Я думаю, что бой закончится досрочно».

Ян и О'Мэлли подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
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