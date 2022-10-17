Крис Даукас: «Уверен, что Оливейра задушит Махачева при работе у сетки»

Боец тяжелого веса UFC Крис Даукас поделился прогнозом на поединок Чарльза Оливейры и Ислама Махачева.

«Я тебе могу сразу сказать мое мнение. Чарльз. Чарльз сабнет его, — сказал Даукас на Youtube-канале «TheAllStar». — У меня у самого база джиу-джитсу, и мой брат недавно высказал точку зрения по этому бою, которая меня зацепила. Я не думаю, что Чарльз сабнет его со спины, не думаю, что он сабнет его, находясь сверху. Не думаю, что он вообще окажется сверху. Я думаю, что Чарльз сабнет его у сетки, закроет замок. Либо в позиции, когда Ислам будет пытаться перевести его, выбросив какие-то отвлекающие удары, либо что-то еще — но он заберет его шею и закроет замок у сетки.

Этот сценарий сидит у меня в сознании, так и будет. Мне не терпится дождаться момента, когда мой прогноз завирусится [после боя], потому что все будет так, как я сказал. Думаю, это произойдет где-то в начале второго раунда. Я уважаю мнение Хабиба [по этому бою], уважаю самого Хабиба и то, чего он достиг, но б****, он неправ. Прости, Хабиб, но Ислам не переедет Чарльза. И если он его переедет, я съем мои слова и извинюсь. Если он переедет, то всем остальным легковесам придется просто покинуть этот дивизион, потому что никто у него не выиграет. Никто. Чарльз — очень хорош, у него есть сильный удушающий захват и много вариаций удушек.

У Ислама тоже есть сильный захват — то, как он задушил Дрю Добера ручным треугольником из топ хаф-гарда — у тебя должен быть п**** какой захват, чтобы так задушить. Очень важный фактор в этом бою — рефери. Кто будет судить, будет ли он их быстро поднимать, будет ли подолгу давать работать в определенных позициях, например, у сетки, где я считаю, Чарльз задушит его. Я думаю, он закроет замок руками, как на Д'Арс, потом закинет ноги и задушит его".

Поединок Оливейры и Махачева пройдет 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.