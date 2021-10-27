Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Чемпион UFC Блахович: «Петр Ян нокаутирует Сандхэгена в третьем раунде»

10:41
Ян Блахович. Фото Getty Images
Ян Блахович. Фото Getty Images
Теги:

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович дал прогноз на бой Петра Яна против Кори Сандхэгена.

«Петр Ян нокаутирует Сандхэгена в третьем раунде», — сказал Блахович на медиадне UFC 267.

В главном событии турнира UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби, Блахович проведет защиту титула против Гловера Тейшейры. В соглавном событии Ян сразится за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе против Сандхэгена.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22.00 мск.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора
Читайте также
Тренировка на улице: как и где начать тренироваться во время локдауна
На Урале зампрокурора привязали к авто за голову и протащили по дороге
0