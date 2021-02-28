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UFC Fight Night 186: Розенструйк — Ган, Крылов — Анкалаев, где смотреть трансляцию

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Жаирзиньо Розенструйк подерется с Сирилом Ганом на турнире UFC Fight Night 186.
Жаирзиньо Розенструйк подерется с Сирилом Ганом на турнире UFC Fight Night 186.

В ночь на 28 февраля в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 186. Основной кард начнется примерно с 4.00 по московскому времени.

В главном бое UFC Fight Night 186 сойдутся тяжеловесы Жаирзиньо Розенструйк подерется с Сирилом Ганом. Розенструйк оказался тяжелее соперника на 3 кг — 115,4 против 112 кг.

В со-главном бое турнира в полутяжелом весе Никита Крылов проведет бой против Магомеда Анкалаева.

Большое интервью Никиты Крылова о предстоящем бое в UFC можно прочитать здесь

Трансляции турнира можно смотреть на платформе UFC Fight Pass и телеканале UFC ТВ (доступен на сервисах Wink, More.tv, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» — 600-я кнопка).

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