В ночь с 9 на 10 апреля Джексонвилле (США) пройдет турнир UFC 273, в со-главном поединке которого встретятся россиянин Петр Ян и американец Алджамейн Стерлинг.

Ян и Стерлинг проведут поединок за звание чемпиона UFC в легчайшем весе. Спортсмены проведут второй бой между собой: первый состоялся 7 марта 2021 года на UFC 259. Тогда Ян защищал чемпионский титул, но россиянина дисквалифицировали из-за запрещенного удара коленом в четвертом раунде.

Также в турнире UFC 273 примет участие еще один российский боец, Алексей Олейник, который подерется с американцем Джаредом Вандераа в раннем предварительном карде.

Главным боем UFC 273 станет поединок за титул чемпиона лиги в полулегком весе между Александром Волкановски (Австралия) и Чон Чхан Соном (Корея).

Видеотрансляция турнира UFC 273 будет доступна на matchtv.ru и канале «Матч Боец». Она начнется в 00.55 по московскому времени 10 апреля.

Главный кард UFC 273

Бой за титул чемпиона в полулегком весе: Александр Волкановски (Австралия, 23-1) — Чон Чхан Сон (Корея, 17-6);

Бой за титул чемпиона в легчайшем весе: Алджамейн Стерлинг (Ямайка, 20-3) — Петр Ян (Россия, 16-2);

Полусредний вес: Гилберт Бернс (Бразилия, 20-4) — Хамзат Чимаев (Швеция, 10-0);

Минимальный вес, женщины: Маккензи Дерн (США, 11-2) — Тиша Торрес (США, 13-5);

Предварительный кард UFC 273

Полусредний вес: Иэн Гэрри (Ирландия, 8-0) — Дэриан Уикс (США, 5-1);

Тяжелый вес: Жаирзиньо Розенструйк (Суринам, 12-3) — Марчин Тыбура (Польша, 22-7);

Легчайший вес, женщины: Аспен Лэдд (США, 9-2) — Ракель Пеннингтон (США, 13-8);

Полусредний вес: Микки Галл (США, 7-4) — Майк Малотт (Канада, 7-1-1);

Ранний предварительный кард UFC 273

Легкий вес: Винс Пичел (США, 14-2) — Марк Мадсен (Дания, 11-0);

Тяжелый вес: Алексей Олейник (Россия, 59-16-1) — Джаред Вандераа (США, 12-7);

Средний вес: Энтони Эрнандес (США, 8-2) — Джош Фремд (США, 9-2);

Минимальный вес, женщины: Пьера Родригес (Колумбия, 7-0) — Кей Хэнсен (США, 7-5);

Легчайший вес: Хулио Арсе (США, 17-5) — Даниэл Сантос (Бразилия, 10-1).