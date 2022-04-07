Испанский боец ММА грузинского происхождения Илия Топурия (12-0) ответил на заявление временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна (16-2), который сообщил, что если увидит команду Алджамейна Стерлинга (20-3) перед боем, то побьет всех ее представителей.

«В команде у Стерлинга есть мой брат (Мераб Двалишвили). Так что это одна команда. Надеюсь, ты себя контролируешь. Мы не хотим раскрошить твою башку», — написал Топурия в соцсетях.

Топурия провел в UFC 4 боя. В последнем поединке он отправил в нокаут во втором раунде Джея Герберта (11-4) на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне (19 марта). В настоящее время испанский боец расположен на 15-й строчке рейтинга UFC в полулегком весе.

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.