Майк Тайсон: «Джон Джонс угробил весь свой потенциал»

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории Майк Тайсон заявил, что экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс не раскрыл весь свой потенциал из-за проблем с законом.

«Когда я увидел, как его арестовывают, мне стало не по себе, — сказал Тайсон на своем подкасте. — Он угробил весь свой потенциал. Злейший враг Джонса — это он сам. Я тоже делал за свою жизнь много разных глупых дел, совершил столько ошибок. Но я учился на этих ошибках. И я не делаю их снова и снова».

23 февраля в интернете появилось видео задержания Джонса, которое произошло 24 сентября 2021 года. Момент задержания Джонса фиксировался на камеру офицера полиции. Во время ареста боец оскорблял сотрудников полиции и бился головой об патрульную машину. Джонс был задержан по обвинению в домашнем насилии. В тот же день его выпустили из-под заключения под залог.

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей. С тех пор Джонс неоднократно утверждал, что намерен подняться в тяжелую весовую категорию.