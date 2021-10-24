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Федор Емельяненко после победы над Джонсоном: что происходило в его раздевалке

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Федор Емельяненко. Фото Елена Соболь, «СЭ»
Федор Емельяненко. Фото Елена Соболь, «СЭ»
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Официальный Instagram Bellator опубликовал видео из раздевалки Федора Емельяненко после поединка с американцем Тимоти Джонсоном. Россиянин одержал победу в главном поединке турнира Bellator 269 в Москве.

После победы Федор принимал поздравления. В частности, его поздравили бойцы его клуба.

Последний Император одержал 40-ю победу в ММА при шести поражениях. 45-летний спортсмен нокаутировал соперника уже в первом раунде.

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Евгений Петров все материалы автора
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