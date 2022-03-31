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Шакур Стивенсон назвал топ-5 боксеров планеты

Шакур Стивенсон назвал топ-5 боксеров планеты
Давид Хачатрян
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Действующий чемпион мира по версии WBO во второй весовой категории Шакур Стивенсон (17-0) назвал лучших по его мнению боксеров современности. В список не попали ни его коллега по Top Rank Тайсон Фьюри (31-0), ни Александр Усик (19-0).

«Я бы поставил себя на первое место, — сказал Стивенсон в интервью ESPN. — Затем идут Теренс Кроуфорд, Джарон Эннис, Сауль Альварес, Джервонта Дэвис или Эррол Спенс. Я действительно считаю, что я лучший в мире».

Стивенсон будет защищать пояс чемпиона мира по версии WBO против Оскара Вальдеса (30-0) 30 апреля на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, Невада (США).

Стивенсон стал чемпионом мира во второй весовой категории 23 октября, победив техническим нокаутом в десятом раунде чемпиона WBO в первом легком весе Джеймела Херринга.

Александр Усик
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