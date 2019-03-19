Первый бой Штыркова в UFC ориентировочно состоится в июне

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков (15-0-1), представляющий клуб "Архангел Михаил", подписал контракт UFC на четыре боя. Планируется, что он будет выступать в дивизионе до 93 кг.

Менеджер бойца Саят Абдрахманов в своем Инстаграме сообщил, что первый бой Штыркова в UFC состоится в июне. Соперник на данный момент неизвестен.

Штырков провел предыдущий бой на турнире RCC5 в Екатеринбурге и одержал досрочную победу болевым приемом на руку над Тиаго Сильвой. Сейчас 30-летний российский боец занимает 17-ю строчку мирового рейтинга в полутяжелой весовой категории.