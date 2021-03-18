Петр Ян назвал возможные сроки реванша со Стерлингом
15:30
Российский боец Петр Ян рассказал, когда может пройти его реванш с американцем Алджамейном Стерлингом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
«Реванш обсуждается, он возможен в ближайшие 2-3 месяца. Где-то летом или ближе к лету. Остается только ждать. Подавали ли апелляцию? Нет, смысла нет никакого», — сказал Ян на пресс-конференции.
Напомним, Ян и Стерлинг встречались 7 марта в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 259. Бой был остановлен в четвертом раунде после того, как Ян нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову. 28-летнему россиянину присудили поражение.
(Никита Горшенин)
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...