Петр Ян назвал возможные сроки реванша со Стерлингом

Российский боец Петр Ян рассказал, когда может пройти его реванш с американцем Алджамейном Стерлингом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Реванш обсуждается, он возможен в ближайшие 2-3 месяца. Где-то летом или ближе к лету. Остается только ждать. Подавали ли апелляцию? Нет, смысла нет никакого», — сказал Ян на пресс-конференции.

Напомним, Ян и Стерлинг встречались 7 марта в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 259. Бой был остановлен в четвертом раунде после того, как Ян нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову. 28-летнему россиянину присудили поражение.

(Никита Горшенин)