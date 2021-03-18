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UFC 259 Ян - Стерлинг
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Петр Ян назвал возможные сроки реванша со Стерлингом

15:30
Петр Ян. Фото Zuffa LLC
Петр Ян. Фото Zuffa LLC
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Российский боец Петр Ян рассказал, когда может пройти его реванш с американцем Алджамейном Стерлингом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Реванш обсуждается, он возможен в ближайшие 2-3 месяца. Где-то летом или ближе к лету. Остается только ждать. Подавали ли апелляцию? Нет, смысла нет никакого», — сказал Ян на пресс-конференции.

Напомним, Ян и Стерлинг встречались 7 марта в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 259. Бой был остановлен в четвертом раунде после того, как Ян нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову. 28-летнему россиянину присудили поражение.

(Никита Горшенин)

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