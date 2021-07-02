Бойцу Тарасову грозит до трех лет лишения свободы за драку на вокзале

Бойцу ММА и блогеру Артему Тарасову грозит до 3 лет лишения свободы по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

«Дознанием Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении гражданина 1990 года рождения по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Указанный гражданин на платформе Московского вокзала ударил одного из пассажиров по лицу в текущем году. Максимальная санкция для данной статьи предусматривает лишение свободы до 3 лет», — цитирует сотрудника пресс-службы УТ МВД России по СЗФО Ольгу Волкову РЕН ТВ.

Ранее сам Тарасов подтвердил информацию о том, что он стал фигурантом дела. Он рассказал, что его уже вызывали для дачи показаний. Боец ММА заявлял, что он не согласен с обвинениями, так как серьезных повреждений вице-президенту «Альфастрахования» Андрею Сорокину он не наносил.

Поводом послужила стычка в «Сапсане» между бойцами Тарасовым и Солониным с Сорокиным. Последнему не понравилось, как сидели молодые люди. Между ними завязался конфликт. Спортсмены уверяют, что топ-менеджер приставал к девушке.

Из поезда Артема Тарасова и Никиту Солонина доставили в Санкт-Петербургское линейное управление МВД на транспорте. По словам адвоката, полицейских вызвал начальник поезда. Третьего участника конфликта при этом сотрудники правоохранительных органов задерживать не стали.

Сам Солонин ранее сказал, что «руки не распускал», а всего лишь кричал матом.