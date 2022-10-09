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9 октября, 11:03

Стерлинг назвал Яна и Умара Нурмагомедова возможными следующими соперниками

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион легчайшего дивизиона UFC Алджамейн Стерлинг (21-3) назвал Петра Яна (16-3) и Умара Нурмагомедова (15-0) в числе бойцов, с которыми он может провести бой.

«Сейчас я не думаю о Яне, но уверен, что перед UFC 280 между нами будет напряжение, — сказал Стерлинг в интервью Sports Illustrated. — В глубине души я уверен, что он хочет отыграться. В глубине души я знаю, что я еще подерусь с ним. Я знаю, насколько он хорош, что он вернется на чемпионский уровень.

Также я держу под прицелом Чито [Веру]. Младший двоюродный брат Хабиба Умар тоже очень жесткий боец. В дивизионе есть много опасных парней, вроде Рикки Саймона и Эдриана Янеза. Сандхаген совсем недавно одержал уверенную победу над опасным Соном Ядонгом. Любой из топ-15 является моим потенциальным соперником".

Стерлинг подерется с Ти Джеем Диллашоу (17-4) в со-главном поединке вечера на UFC 280. Турнир состоится 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.
ММА
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