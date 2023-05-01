Сергей Павлович: «Джонс очень переживает»

Российский тяжеловес Сергей Павлович (18-1) опубликовал в Twitter фотографию, на которой он добивает всех своих последних соперников.

«Я уверен, что один человек сейчас смотрит на это и очень переживает...» — подписал фотографию Павлович, намекнув на экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1).

Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.