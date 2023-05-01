Глава BKFC назвал причину отказа Рокхолда продолжать бой с Перри

Глава кулачной лиги Bare Knuckle Fighting Championship Дэвид Фельдман заявил, что экс-чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд не смог продолжить поединок с Майком Перри на BKFC 41, потому что у него сломались зубы.

«У Люка треснули зубы. Вот почему он не смог продолжить драку. Его зубы были сильно повреждены», — приводит слова MMA Junkie.

Перри победил Рокхолда техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 29 апреля на BKFC 41 в Колорадо, США.