Павлович победил Гольма на турнире в Санкт-Петербурге

Состоялись три поединка основного карда турнира UFC в Санкт-Петербурге.

Первым боем основного карда стал поединок Кшиштофа Йотко из Польши и македонца Алена Амедовски. Победу одержал Йотко единогласным решением судей.

После них состоялся бой женщин. Американка Роксанна Модаффери взяла верх над Антониной Шевченко из Киргизии раздельным решением судей.

Наконец россиянин Сергей Павлович победил бразильца Марсело Гольма нокаутом в первом раунде. Поединок длился чуть больше минуты (1:06).

В данный момент Ислам Махачев проводит поединок с Арменом Царукяном, а главным боем вечера станет встреча Алексея Олейника и Алистара Оверима.

UFC 149 в Санкт-Петербурге. Live!