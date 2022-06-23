Павел Шульский победил Петра Романкевича в лиге «Наше Дело»

Звезда кулачных боев Павел Шульский в главном бою вечера победил кикбоксера Петра Романкевича и защитил титул чемпиона лиги «Наше Дело».

Поединок, который состоялся 22 июня, продлился всю дистанцию, и завершился раздельным решением судей.

В прошлом бою Шульский победил техническим нокаутом в третьем раунде бойца поп-ММА, обладателя титула «Самый большой бицепс России» Брюса Хлебникова в рамках боксерского вечера «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Турнир состоялся 27 мая в Омске.