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Сегодня, 12:06

Павел Шульский победил Петра Романкевича в лиге «Наше Дело»

Давид Хачатрян
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Звезда кулачных боев Павел Шульский в главном бою вечера победил кикбоксера Петра Романкевича и защитил титул чемпиона лиги «Наше Дело».

Поединок, который состоялся 22 июня, продлился всю дистанцию, и завершился раздельным решением судей.

В прошлом бою Шульский победил техническим нокаутом в третьем раунде бойца поп-ММА, обладателя титула «Самый большой бицепс России» Брюса Хлебникова в рамках боксерского вечера «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Турнир состоялся 27 мая в Омске.

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