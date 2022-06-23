Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:20

Василий Пельмень победил Зулузиньо в лиге «Наше Дело»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Василий «Пельмень» Камоцкий, ставший известным благодаря участию в турнирах по спортивным пощечинам, одержал победу над бразильским ветераном Вагнером «Зулузиньо» Мартинсом в лиге «Наше Дело».

Бой между россиянином и бразильцем продлился все три раунда, в результате которого победу единогласным решением судей одержал Пельмень.

Прошлый бой Пельменя также прошел в «Нашем Деле». 13 июня он одержал победу решением судей в поединке с Галымжаном Жаслановым по прозвищу «Казах».

ММА
0
Читайте также
Гимнастика для глаз: упражнения для улучшения зрения
За непреднамеренное убийство Марадоны восемь медиков предстанут перед судом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павел Шульский победил Петра Романкевича в лиге «Наше Дело»

Павел Шульский хочет провести бои с Гаджи «Автоматом» и Вагабовым
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости