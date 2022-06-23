Василий Пельмень победил Зулузиньо в лиге «Наше Дело»

Василий «Пельмень» Камоцкий, ставший известным благодаря участию в турнирах по спортивным пощечинам, одержал победу над бразильским ветераном Вагнером «Зулузиньо» Мартинсом в лиге «Наше Дело».

Бой между россиянином и бразильцем продлился все три раунда, в результате которого победу единогласным решением судей одержал Пельмень.

Прошлый бой Пельменя также прошел в «Нашем Деле». 13 июня он одержал победу решением судей в поединке с Галымжаном Жаслановым по прозвищу «Казах».