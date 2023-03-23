Пауло Коста: «UFC любой ценой хочет организовать мне бой с Чимаевым»

Бразильский средневес UFC Пауло Коста (14-2) подтвердил, что продолжит свою карьеру в UFC. Также он подчеркнул, что его следующий бой может пройти против Хамзата Чимаева (12-0).

«Я еще не подписал контракт, но мы достигли соглашения с UFC по поводу зарплаты, — сказал Коста PVT. — Это было непросто, было много тяжелой работы, и я должен отметить блестящую работу моего менеджера.

Я веду переговоры о моем следующем бое. UFC хочет, чтобы любой ценой состоялся мой бой с Чимаевым. В этом году я хочу подраться с Чимаевым и Шоном Стриклендом. Посмотрим".

Коста должен был подраться с Робертом Уиттакером (24-6) 11 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия, но бразилец снялся с боя из-за разногласий по поводу зарплаты.