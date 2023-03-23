Порье готов дать реванш Гэтжи: «Я начинаю нервничать»

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (29-7) подтвердил, что готов вновь встретиться с третьим номером рейтинга Джастином Гэтжи (24-4).

«Я волнуюсь, когда думаю о реванше с Гэтжи, — сказал Порье Fansided MMA. — Когда я слышу имя и начинаю нервничать, это придает мне мотивации. То же самое было с Чендлером. Когда я услышал имя Чендлера, я занервничал, потому что знал, насколько этот бой рискованный. Но это чувство подпитывает меня. С Джастином та же история. Если UFC позвонят мне и предложат с ним бой, то, возможно, мы проведем реванш. Посмотрим».

Гэтжи проиграл Порье техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 14 апреля 2018 года на UFC on Fox в Глендейле, США.