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Порье готов дать реванш Гэтжи: «Я начинаю нервничать»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (29-7) подтвердил, что готов вновь встретиться с третьим номером рейтинга Джастином Гэтжи (24-4).

«Я волнуюсь, когда думаю о реванше с Гэтжи, — сказал Порье Fansided MMA. — Когда я слышу имя и начинаю нервничать, это придает мне мотивации. То же самое было с Чендлером. Когда я услышал имя Чендлера, я занервничал, потому что знал, насколько этот бой рискованный. Но это чувство подпитывает меня. С Джастином та же история. Если UFC позвонят мне и предложат с ним бой, то, возможно, мы проведем реванш. Посмотрим».

Гэтжи проиграл Порье техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 14 апреля 2018 года на UFC on Fox в Глендейле, США.

Дастин Порье
Джастин Гейджи
UFC
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