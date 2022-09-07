Аббасов проиграл Бонфиму и упустил возможность перехода в UFC
Азербайджанский легковес Нариман Аббасов проиграл бразильцу Исмаэлю Бонфиму единогласным решением судей на отборочном турнире Dana White Contented Series, который состоялся в ночь на 7 сентября в Лас-Вегасе.
Из-за этого Аббасов упустил возможность подписания контракта с сильнейшей лигой мира UFC.
В июне в главном событии AMC Fight Nights 112 в Москве Аббасов защитил пояс чемпиона легкого дивизиона, выиграв досрочно у россиянина Марифа Пираева.
Теперь на счету Аббасова 28 побед и 4 поражения.
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