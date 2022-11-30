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Сегодня, 13:27

Оливейра отказался от незамедлительного реванша с Махачевым

Давид Хачатрян
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Чарльз Оливейра.
Фото Global Look Press

Тренер по боксу экс-чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейры (33-9) Диего Лима признался, что они отказались от незамедлительного реванша с действующим чемпионом дивизиона Исламом Махачевым (23-1).

«Через неделю после UFC 280 матчмейкеры связались с нами. Они предложили нам бой с Махачевым в Рио, — сказал Лима в интервью Super Lutas. — Они всегда были к нам очень добры. Они ждали от нас ответа. Я поговорил с Чарльзом. Он не травмирован, но эмоционально с ним не все в порядке. Чарльз единственный, кто дрался со всеми из топ-5 рейтинга легкого веса. Обычно чемпионы дерутся раз в год, но не Чарльз. Но Рио был слишком близко, и мы предпочли дать Чарльзу заслуженный отдых».

Махачев победил Оливейру на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Турнир в Рио-де-Жанейро состоится 21 января 2023 года.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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