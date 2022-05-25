Папин: «У Исмаилова нет шансов в поединке по боксу с Минеевым»

Папин заявил, что у Исмаилова нет шансов в поединке по боксу с Минеевым

Боксер Алексей Папин в интервью «СЭ» заявил, что у бойца ММА Магомеда Исмаилова нет шансов на победу в поединке по боксу с чемпионом AMC Fight Nights Владимиром Минеевым.

— Подерись Владимир Минеев в третий раз с Магомедом Исмаиловым, но по правилам бокса, то как бы сложился этот поединок? Как бы раскидали тут шансы?

— У Магомеда тут нет шансов в бою по правилам бокса против Владимира.

— Справедливости ради отмечу, что в первом раунде их второго поединка Магомед чуть лучше выглядел в стойке.

— Ну, ММА — это другое. Тут уже другая ударка. В любом случае опасаешься проходов, борьбы и ударов ногами. А бокс — это другое. Если говорить про ММА, то это, наверное, больше Владимир пришел в стихию Магомеда. То есть если он затаскал в борьбе как в первом, так и во втором поединке, то сейчас уже получается, что Магомед приходит в стихию Владимира. Поэтому я думаю, что у Магомеда нет шансов в поединке по боксу с Минеевым. Он [Исмаилов] - молодец. Он хорошо проявил себя в поединке с Дуродолой (Исмаилов победил судейским решением. — Прим. «СЭ»), но Дуродола уже далеко не тот.

— Исмаилов смог впечатлить вас в поединке с Дуродолой?

— Он впечатлил уже тем, что согласился на этот бой. Он — молодец. Проделал хорошую работу. Только за это уже уважение ему. Безусловно, Магомед подтянул бокс. Я не говорю, что у него плохая ударка или еще что-то. Он — молодец, но в сравнении с Вовой, бокс у них абсолютно разный. Это тоже самое, если поставить первый разряд против международника. То есть разницу понимаете.