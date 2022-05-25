Майк Тайсон не смог победить рэпера в армрестлинге

Во время съемок нового эпизода подкаста Hotboxin Майк Тайсон решил посоревноваться с рэпером The Game в соревновании по армрестлингу. Однако бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу в тяжелом весе не удалось одолеть 42-летнего уроженца Комптона.

«Я победил Майка Тайсона в армрестлинге, — написал The Game в соцсетях. — Он сказал мне это с глазу на глаз. Крепкий мужик, но я не думаю, что он был готов к моей силе...».

55-летний Тайсон завершил карьеру боксера в 2005 году после поражения Кевину Макбрайду техническим нокаутом в шестом раунде.