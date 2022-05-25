Боксер Папин заявил, что готов побить в ринге Сардарова и Моргенштерна бесплатно

Российский боксер Алексей Панин заявил, что готов подраться в ринге одновременно с блогером Амираном Сардаровым и рэпером Алишером Моргенштерном*.

В начале мая основатель Hardcore FC Анатолий Сульянов предложил Моргенштерну и Сардарову устроить их бой в Дубае. Сульянов пообещал по 500 тысяч долларов каждому из них.

Позже Папин раскритиковал идею проведения такого боя, заявив, что 1 млн долларов готов выйти с двумя одновременно и «красиво поломать» каждого из них. В интервью «СЭ» Папин заявил, что «готов сделать это бесплатно».

«Я готов даже бесплатно это сделать, а не за 1 млн долларов, полмиллиона или 100 тысяч рублей, чтобы показать, что эти люди недостойны находиться в клетке или ринге, — сказал Папин «СЭ». — Если хотят заниматься [своей деятельностью], то пускай занимаются, но не показывают на публику вот это вот... Это даже шоу назвать сложно».

Следующий поединок Папин проведет 27 мая в Москве в главном событии турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Соперник — черногорец Дилан Прашович.

* Включен в реестр СМИ-иноагентов.