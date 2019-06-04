Отец Нурмагомедова заявил, что Порье заслужил бой против его сына

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что американец Дастин Порье заслужил поединок против его сына. Сегодня, 4 июня, в UFC подтвердили, что бой пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

- Порье заслужил этот бой, он прошел Холлоуэя, - приводит ТАСС слова Нурмагомедова. - Порье - опасный соперник. Но мы будем готовиться, чтобы провести большую часть поединка в стойке.

Нурмагомедов выступает в ММА с 2008 года. Всего на счету российского спортсмена 27 побед и ни одного поражения.

Боец был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения российского спортсмена истечет в июле 2019-го.​

UFC объявил следующий бой Нурмагомедова: 7 сентября в Абу-Даби с Порье