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Отец Хабиба вышел из комы, но не разговаривает. Состояние тренера — по-прежнему тяжелое

12:25
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, остается в тяжелом состоянии. Об этом «СЭ» рассказал друг Нурмагомедова-старшего, дагестанский спортивный комментатор Рамазан Рабаданов.

— Вышел из комы, да, но не разговаривает. Тяжелое состояние. Пока других данных нет. Я сам заболел сейчас, врача вызвал, — сказал Рабаданов.

57-летний Нурмагомедов заболел в конце апреля. После ухудшения состояния его перевезли в Москву. Он находится в одном из военных клинических госпиталей. (Михаил Потапов)

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