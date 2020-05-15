Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, остается в тяжелом состоянии. Об этом «СЭ» рассказал друг Нурмагомедова-старшего, дагестанский спортивный комментатор Рамазан Рабаданов.

— Вышел из комы, да, но не разговаривает. Тяжелое состояние. Пока других данных нет. Я сам заболел сейчас, врача вызвал, — сказал Рабаданов.

57-летний Нурмагомедов заболел в конце апреля. После ухудшения состояния его перевезли в Москву. Он находится в одном из военных клинических госпиталей. (Михаил Потапов)