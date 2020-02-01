Отец Хабиба: «Спортивная составляющая реванша с Макгрегором не имеет ценности»

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — прокомментировал вероятность второго боя между его сыном и Конором Макгрегором.

6 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом, защитив пояс чемпиона UFC в легком весе. 18 января 2020-го ирландец нокаутировал Дональда Серроне на 40-й секунде поединка, после чего глава UFC Дана Уайт объявил о намерении провести реванш между Хабибом и Конором.

— Что означает слово реванш? Это когда чемпион проигрывает случайно или раздельным решением, — сказал Нурмагомедов-старший в интервью Youtube-каналу Fight Nights Global. — Но он (Макгрегор) сдался. Для Даны Уайта реванш имеет смысл для заработка денег. А для спортивной составляющей реванш не имеет никакой ценности.

Ранее отец Хабиба заявил РИА «Новости», что для организации реванша в UFC должны обеспечить Хабибу гонорар в размере 100 миллионов долларов.

— Может, сумма и совсем другая, — уточнил тренер.

Нурмагомедов-старший охарактеризовал бой Макгрегора и Серроне словом «муляж».

— Давайте остановимся на этом уровне, пока доказательной базы нет. Муляж, — сказал он.

По мнению отца Хабиба, у Макгрегора нет шансов многого достичь в полусреднем весе.

— Там есть такие бойцы как Ковингтон, Усман, Лоулер, Масвидал. Там много хороших бойцов. Там он не войдет в тридцатку, — заявил Нурмагомедов-старший.