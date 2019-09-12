Отец Хабиба прогнозирует чемпионский бой для Махачева. Они ждут 30-й победы Нурмагомедова?

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов похвалил в Instsgram российского бойца ММА, одного из своих воспитанников Ислама Махачева.

— Еще пару боев и мы за пояс должны состязаться, — написал тренер. — Все есть у Ислама для этого, опыт любительских боев, а также хорошие победы из 10-ки среди профи.

Ислам Махачев дебютировал в UFC 23 мая 2015 года, победив Лео Кунца. В следующем поединке российский боец потерпел поражение нокаутом от Адриану Мартинса, но затем одержал шесть побед подряд. Но шоу UFC 242 в Абу-Даби Махачев одолел по очкам Дави Рамоса.

27-летний Махачев выступает в той же весовой категории, что и Хабиб Нурмагомедов — до 70,3 кг. На пресс-конференции после турнира в Абу-Даби Хабиб подошел к столику, за которым сидел Махачев, и положил на него свой пояс, сказав: «Это будущий чемпион». Отвечая на вопрос об этом, Ислам в шутку отметил: он очень хочет побороться за чемпионский пояс, а потому ждет завершения карьеры Нурмагомедова. После мероприятия боец надел пояс на плечо и позировал с ним фотографам.

В рейтинге легковесов UFC Махачев занимает 14-е место.