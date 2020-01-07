«Остались незавершенные дела за океаном». Туменов объявил об уходе из АСА

Российцский боец Альберт Туманов на своей странице в Instagram объявил об уходе из промоушена АСА.

По словам 28-летнего спортсмена, у него истек контракт с российской лигой, и он намерен продолжить карьеру «за океаном».

— Я знаю, вряд ли в какой другой организации мне будет так же комфортно, как в АСА, но там за океаном у меня остались незавершённые дела, — в частности, написал Туменов. — Там ребята, которым я должен доказать, что мои поражения были следствием ряда случайных, фатальных обстоятельств. Мне 28 лет, и если я сейчас не попробую, может быть, я буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь.

— Сейчас я свободный агент, будем решать с командой где будем продолжать карьеру дальше. Следите за новостями, — добавил боец.

В декабре Туменов рассказал Youtube-каналу «События в мире бокса и ММА», что у него есть предложение от UFC.

На счету бойца 22 победы и 4 поражения в ММА. Он выступал в UFC с 2014 по 2016 годы (5 побед, 3 поражения). После ухода из UFC подписал контракт с АСА, став чемпионом организации в полусреднем весе (до 77,1 кг).