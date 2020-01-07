«Остались незавершенные дела за океаном». Туменов объявил об уходе из АСА
Российцский боец Альберт Туманов на своей странице в Instagram объявил об уходе из промоушена АСА.
По словам 28-летнего спортсмена, у него истек контракт с российской лигой, и он намерен продолжить карьеру «за океаном».
— Я знаю, вряд ли в какой другой организации мне будет так же комфортно, как в АСА, но там за океаном у меня остались незавершённые дела, — в частности, написал Туменов. — Там ребята, которым я должен доказать, что мои поражения были следствием ряда случайных, фатальных обстоятельств. Мне 28 лет, и если я сейчас не попробую, может быть, я буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь.
— Сейчас я свободный агент, будем решать с командой где будем продолжать карьеру дальше. Следите за новостями, — добавил боец.
В декабре Туменов рассказал Youtube-каналу «События в мире бокса и ММА», что у него есть предложение от UFC.
На счету бойца 22 победы и 4 поражения в ММА. Он выступал в UFC с 2014 по 2016 годы (5 побед, 3 поражения). После ухода из UFC подписал контракт с АСА, став чемпионом организации в полусреднем весе (до 77,1 кг).
Ассалам алейкум, Друзья. Ещё до последнего боя с Б.Ушуковым у меня закончились контрактные объязательства перед лигой АСА. У меня нет никаких чувств, кроме чувства уважения и благодарности к руководству лиги Маирбеку Хасиеву, Алексею Яценко и всей команде лиги АСА. Может, мне было бы легче уходить, если бы мог упрекнуть их в чём то, но оглядываясь назад я вижу только хорошее, только порядочность и честность, которую вы проявили ко мне. Я знаю , вряд ли в какой другой организации мне будет также комфортно как в АСА, но там за океаном у меня остались незавершённые дела. Там ребята, которым я должен доказать, что мои поражения были следствием ряда случайных, фатальных обстоятельств. Мне 28 лет и если я сейчас не попробую, может быть, я буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Мне было честью с вами работать. Спасибо за все ??? Сейчас я свободный агент, будем решать с командой где будем продолжать карьеру дальше. Следите за новостями ?? @aca_mma #tumenov