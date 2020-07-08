Российский боец UFC Муслим Салихов рассказал в интервью «СЭ» о первых впечатлениях после прибытия в Абу-Даби (ОАЭ), где UFC в июле проведет четыре турнира.

Российские спортсмены прилетели в столицу ОАЭ 4 июля, после чего прошли двухдневный карантин в отеле.

— Летели полностью в бизнес-классе, — сказал Салихов. — Летели и отдыхали, хорошо отдохнули. Мы сюда будто в красную зону зашли. Все люди в комбинезонах. Ощущение было, что мы в больницу какую-то попали. Нас заселили, оформили и повели на тест на коронавирус. Тут все очень серьезно. Очень жесткие правила. Обратно тоже полетим чартерным рейсом — 26 июля обратно.

36-летний Салихов (16-2) проведет бой на турнире UFC 251, который состоится 12 июля рано утром по московскому времени в Абу-Даби — на так называемом Бойцовском острове. Соперник — 33-летний бразилец Элизеу Залески дос Сантос (22-6). Поединок пройдет в полусреднем весе (до 77,1 кг). (Илья Андреев)