Орловский: «Думал, в последнем бою Федор психанет и по максимуму выложится»

Белорусский экс-чемпион UFC Андрей Орловский поделился мнением о последнем поединке в карьере Федора Емельяненко.

— В феврале карьеру завершил Федор Емельяненко. Вы смотрели этот бой?

— Нет, вообще не смотрел, — сказал Орловский «СЭ». — Знаю, что нокаутом проиграл. Читал.

— Вы давали более оптимистичный прогноз на бой — что Бейдер победит по очкам. Удивились тому, как быстро все случилось?

— Скорее да, чем нет. Потому что я думал, что Емельяненко все-таки психанет и по максимуму выложится.

Федор Емельяненко завершил карьеру в феврале 2023-го после поражения от Райана Бейдера нокаутом в первом раунде.