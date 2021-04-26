Компания Thriller, которая являлась организатором боя между видеоблогером Джейком Полом и экс-чемпионом Bellator и ONE Беном Аскреном, подала иск на пиратские сайты за незаконные трансляции поединка, сообщает MMA Fighting.

Компания оценивает свои финансовые потери в 100 миллионов долларов.

Поединок вошел в десятку самых кассовых событий в истории бокса. На этот бой удалось продать 1,5 млн PPV.

Напомним, что Джейк Пол нокаутировал Бена Аскрена в первом раунде.