Организаторы боя Пол — Аскрен подали в суд на пиратские сайты иск в размере 100 миллионов долларов
23:20
Компания Thriller, которая являлась организатором боя между видеоблогером Джейком Полом и экс-чемпионом Bellator и ONE Беном Аскреном, подала иск на пиратские сайты за незаконные трансляции поединка, сообщает MMA Fighting.
Компания оценивает свои финансовые потери в 100 миллионов долларов.
Поединок вошел в десятку самых кассовых событий в истории бокса. На этот бой удалось продать 1,5 млн PPV.
Напомним, что Джейк Пол нокаутировал Бена Аскрена в первом раунде.
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